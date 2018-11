Slamdam: het nieuwe wapen tegen wateroverlast

DE LIER - Een slamdam is de nieuwe oplossing tegen wateroverlast, meldt mediapartner WOS. In plaats van zakken te vullen met zand, kan er een dam worden gebouwd door een waterslang aan te sluiten op de zogeheten slamdam. Die kunstdam wordt dan volgespoten met regenwater.

Zaterdag werd in De Lier gedemonsteerd hoe dit kersverse wapen tegen water werkt. Twee mensen kunnen binnen een uur tijd een honderd meter lange dam opzetten. De plaatselijke brandweer is enthousiast maar gaat er zelf niet over. Dat is de veiligheidsregio Haaglanden.

De grote slamdam is voor overheidsinstellingen bedoeld, maar ook de particulier kan zijn eigen minidam aanschaffen. Voor 350 euro kun je je eigen huis beschermen tegen wateroverlast. De organisatie achter de damwand heeft hem ook al in de praktijk getest. Hij is onder andere ingezet bij de afsluitdijk.





