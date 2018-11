'Ik begrijp als geen ander dat Quick Boys door wil met Assink'

REGIO - Elke week neemt Omroep West het voetbalweekend door met verslaggever Willem van Zuilen. In de 'analyse van Willem' vertelt hij wat hem is opgevallen bij de wedstrijden die hij heeft bezocht en welke zaken er nog meer spelen in het (amateur-)voetbal. In deze aflevering gaat het onder meer over de eerste wedstrijd van Jan Zoutman en het vertrek van Sjaak Polak.

Baalde je dat je niet op de Middelmors was, afgelopen weekend?

'Nee, ik heb een prima wedstrijd gezien tussen GVVV en Katwijk. GVVV is een leuke club, waar ik lang niet was geweest. Dus ik baal er niet van dat ik niet op de Middelmors was.'

Wat vond je van de actie van de supporters van Rijnsburgse Boys?

'Een Ludieke actie, leuk. Dit kun je natuurlijk maar één keer doen. Maar die jongens hebben dat leuk gedaan.'





Het waren de enige hoogtepunten voor Rijnsburgse Boys afgelopen weekend. Ze verloren afgetekend van AFC. Wat zegt dat over de Amsterdammers?

'Dat zegt dat AFC een goede ploeg is. Bij een aantal doelpunten gingen er natuurlijk wel fouten van Rijnsburgse Boys aan vooraf, maar AFC heeft een prima elftal. Ze staan niet voor niets zo hoog op de ranglijst. De vraag is: was Rijnsburgse Boys zo slecht of AFC zo goed? Dat zal in het midden liggen.'

Is AFC de titelfavoriet voor jou?

‘In het begin van het seizoen heb ik ze in de presentatiegids van GVVV aangewezen als kampioen. Dat was nattevingerwerk. Maar met jongens als Yordi en Kenny Teijsse, Melvin Grootfaam, Milan Hoek en zeker niet in de laatste plaats Rialy Ignacio hebben ze prima spelers. Voor mij één van de titelfavorieten.'

VVSB heeft met Eric Meijers een nieuwe trainer. Een goede keuze?

'Dat zal moeten blijken. Als de spelers met blessures terugkomen, dan heeft hij een redelijke selectie tot zijn beschikking. Maar met die spelers had ook Honsbeek punten gehaald.'

'Meijers is beschadigd door die documentaire. Hij staat er als trainer -wie je ook spreekt- goed op. Als je kijkt naar zijn resultaten, dan zie je dat het een goede trainer is. Maar, het moet allemaal nog blijken of het bij VVSB lukt.'

VVSB heeft een serie nodig Willem van Zuilen

Is het geen kansloze missie voor VVSB? Ze staan al zeven punten achter op nummer zeventien Scheveningen.

'Zolang het rekenkundig kan, is het geen kansloze missie. Feit is wel dat VVSB een serie nodig heeft. Het word wel heel moeilijk voor ze.'

Je zegt vaak dat met een fitte selectie, VVSB niet op die plekken zou staan. Maar een gat van zeven punten krijg je toch niet door het missen van een paar basisspelers?

'Dat krijg je wel door het missen van die spelers. Ik heb het in bankzitters ook gezegd. Katwijk mist ook een half elftal. Maar staat nog in de top. Dat komt door de breedte van de selectie. De eerste elf, twaalf van VVSB zullen ook wel gelijkwaardig aan elkaar zijn. Maar wat komt er daarna? Als ze bij VVSB een half elftal missen dan komt dat harder aan.'





Je was bij het debuut van Jan Zoutman? Hoe kwam hij op jou over?

' Jan is gewoon Jan. Een voetbaldier. Hij voelt zich als een vis in het water. Hij wint die wedstrijd, maar moest wel roeien met de riemen die hij had. Er waren veel spelers geblesseerd. Maar het is een ervaren rot. Hij kwam gedreven over.'

Wat voor duel was GVVV - Katwijk?

'Het was een duel dat alle kanten op kon. Ricardo Kieboom was belangrijk voor Katwijk. Beide teams misten een aantal spelers. Zo ontbrak bij de Veenendalers onder andere topscorer Jeremy de Graaf.'

'Je kunt zeggen Katwijk heeft drie punten. Maar die hadden ook in Veenendaal kunnen blijven. Daar maalt natuurlijk niemand om op De Krom. Maar Katwijk was heel realistisch na afloop. GVVV had meer verdiend dan dit.'

'Zaterdagochtend naar zijn zoontje kijken, zaterdagmiddag zelf voetballen in het eerste. Bij mij ontstaat dan het zaterdagmiddaggevoel.’ Willem van Zuilen

Je sprak na afloop nog met Taoufik Adnane. Maken dat soort spelers het amateurvoetbal mooi? Tijdens de wedstrijd gaan, na de wedstrijd alle tijd voor ontspanning?

'Je doelt op het interview dat ik met hem had. Ik kom hem al jaren tegen. Een uitstekende verdediger met aanvallende kwaliteiten. Hij zei: ‘We hebben verloren, straks een feestje en er moet wat in. Een paar biertjes.' Dan snap ik dat hij dat zegt.’

‘Maar het mooie vind ik dat hij heeft bijgetekend daar. Net als keeper Johan Jansen, een prima keeper.'

'Taoufik zei: ‘Mijn zoontje komt hier straks voetballen, ik woon in Veenendaal.’ Dus het is een echte clubjongen aan het worden. Die zit daar prima op zijn plaats. Ik heb hem hoog zitten als voetballer.'

'Maar terugkomend op jouw vraag. Maken dit soort spelers het amateurvoetbal mooi? Het amateurvoetbal is al mooi. Maar dit zijn gasten waar je als club iets mee kan. Boegbeeld worden, zaterdagochtend naar zijn zoontje kijken, zaterdagmiddag zelf voetballen in het eerste. Bij mij ontstaat dan het zaterdagmiddaggevoel.’

Noordwijk is nu alleen koploper in de derde divisie. Hoe vind jij dat ze de wedstrijd tegen Twente mentaal/fysiek hebben verwerkt?

'Ik heb van de wedstrijden tegen Twente en Harkema alleen beelden gezien. Het is wel na zo’n doordeweeks wedstrijd dat je makkelijk tegen een zeperd aanloopt. Maar Noordwijk heeft het knap gedaan. Spelers die op een positie andere spelers moesten vervangen, deden dat goed. Prima gedaan van Noordwijk. Knap dat ze deze wedstrijd eenvoudig winnen. Ze liggen op koers.'





Harkema-trainer Klompe vond Noordwijk het beste team in de competitie die ze tot nu toe waren tegengekomen. Zijn ze een klasse apart?

'Hier kan ik geen antwoord geven. Ik zie Noordwijk niet hele wedstrijden spelen. Op basis van beelden zie ik dat ze over heel vele individuele kwaliteiten beschikken. Op basis van de resultaten die ze boeken tot nu toe, dan zijn ze een klasse apart.'

Quick Boys speelt gelijk tegen ASWH. Is dat slordig of gewoon pech?

‘Lastig om te zeggen. Ik hoorde Assink zeggen dat ze het eerder hadden moesten beslissen. Dan is het denk ik een wedstrijd die erdoorheen loopt.

'Ik moet het in de derde divisie hebben van beelden, verslagen en mensen die ik soms spreek. Ik weet wel dat het op Nieuw Zuid rustig is. Ze staan nu tweede. Maar er is geen paniek daar.'

De geruchten gaan dat Assink twijfelt of hij moet bijtekenen. Quick Boys wil graag met hem door. Begrijp jij dat?

‘Ik snap als geen ander dat Quick Boys door wil met deze trainer. Onder zijn bewind en dat van het nieuwe bestuur is er rust en geen paniek. Dat heeft ook te maken met de resultaten. Hij doet het gewoon harstikke goed.'

'Ik schaar hem in het rijtje met de eerder besproken Jan Zoutman. Een ervaren, goede trainer, zelfde staat van dienst ook. Supporters die bij mij in de springklas zitten, zeggen ook dat ze tevreden over hem zijn.’

'Dat Assink twijfelt? Ik ken de redenen niet. Daar kan ik niets over zeggen.'





Sjaak Polak stopt na dit seizoen bij SJC. Wat vind jij daarvan?

'Ik begrijp zijn redenen. Hij heeft altijd gewerkt in het profmilieu. Nu stroken de ambities van SJC niet met die van Sjaak. Nu zegt Polak als SJC gaat werken met jeugd dan ben ik er niet zeker van dat ik in de tweede of derde divisie ga spelen. Daar heeft Sjaak gelijk in.'

'Polak wil minimaal in derde divisie trainen. Als hij SJC in die competitie houdt, is het knap. Ik heb waardering voor het beleid van SJC. Maar zoals ik zei: ‘De ambities stroken niet.'

HBS wint bij koploper Jong FC Volendam. Hoe knap is dat?

'Een knap resultaat. Ze hebben heel lang op die eerste overwinning moeten wachten. Ik zeg altijd: ‘Punten geven vertrouwen’ en nu pakken ze meteen die tweede winstpartij. Daar kun je mee door. De stand ziet er draagbaarder uit. Het is gewoon lekker voor de mannen van Marcel Koning.’





Heb je verder nog iets te melden Willem?

'Ik wil het nog even hebben over Ignacio. Je hebt dik gewonnen, doelpunten gemaakt, speelt bij een concurrent voor de titel en je krijgt applaus van het thuispubliek. Dat is toch geweldig. Hij werd als een held ontvangen, en ging als een held weg. Een compliment aan het Rijnsburgse Boys-publiek. Zo hoor je met een speler die veel voor de club heeft betekend om te gaan. Dat heeft het publiek op de Middelmors zaterdag klasse gedaan.'

In een nieuwe aflevering van Bankzitters praten Herman en Willem natuurlijk over de streaker die zaterdagmiddag te zien was bij Rijnsburgse Boys tegen AFC, maar ook het over gedrag van de Rijnsburg-supporters. 'Ik wil alle supporters van Rijnsburgse Boys een compliment maken', aldus Willem.



