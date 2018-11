OM verdenkt 28-jarige man van moord op bejaarde

De politie doet onderzoek in het huis van het slachtoffer. Foto: Regio15

DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie (OM) denkt dat de 80-jarige man die vorige maand dood in zijn huis aan de Haagse Gaslaan werd gevonden, is vermoord. De 28-jarige man die zich dezelfde avond bij de politie meldde, wordt ervan verdacht de man te hebben omgebracht.

Het 80-jarige slachtoffer werd 20 oktober dood gevonden in zijn portiekwoning aan de Gaslaan in Den Haag. Diezelfde avond meldde de 28-jarige verdachte zich bij de politie. Hij werd gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de bejaarde man.

De politie liet al direct weten uit te gaan van een misdrijf. Er werd urenlang sporenonderzoek gedaan in het huis en in het portiek. Het OM kan niet zeggen wat zich in de woning heeft afgespeeld. 'Alle scenario's worden nog onderzocht.'



Daklozen en verslaafden

De bejaarde Hagenaar stond altijd klaar voor anderen, vertelden buurtbewoners na zijn dood. Hij haalde ook wel eens daklozen en verslaafden in huis. 'Dat is hem mogelijk fataal geworden. Je kan in deze wereld beter niemand meer helpen,' zei een aangeslagen buurman na de dood van de 80-jarige.

