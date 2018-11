Robots op Rotterdam The Hague Airport: 'Voorkomen dat koffers kwijtraken'

DEN HAAG - Een primeur op Rotterdam The Hague Airport: hier start vanaf maandag namelijk een proef met een volledig geautomatiseerd bagage-afhandelingssysteem. Dat betekent geen transportbanden meer, maar rijdende robots die ervoor zorgen dat alle koffers worden gesorteerd en bij het juiste vliegtuig aankomen. Het moet er onder andere voor zorgen dat er minder koffers kwijtraken.

De rijdende robots zijn ontwikkeld door het Nederlandse bedrijf Vanderlande. Elke robot vervoert één koffer en kiest daarbij de meest optimale route over het vliegveld. 'Normaal wordt de bagage met transportbanden getransporteerd en met machines gesorteerd', legt Koen Evers van Vanderlande uit. 'Op Rotterdam The Hague Airport gaan we dat nu dus doen met autonome karren, die zelfstandig hun weg vinden en zo de koffers transporteren en sorteren.'

Het vliegveld heeft verschillende redenen om over te stappen op de robots. 'We hebben voor dit systeem gekozen omdat we het belangrijk vinden om juist innovaties de ruimte te geven', zegt Desirée Breedveld van Rotterdam The Hague Airport. 'Daarnaast levert het een slag in efficiëntie op als het helemaal in gebruik is in de toekomst, maar zorgt het vooral ook voor een vermindering in het gebruik van energie.' Volgens Evers worden de karren geladen met groene stroom dat op het vliegveld wordt opgewekt met zonnecellen.



Minder koffers kwijt

Bovendien zou er ook een groot voordeel voor de reiziger zijn: de robots zouden er namelijk voor zorgen dat er minder koffers kwijtraken. 'Omdat we met dit systeem de koffers automatisch naar de juiste vlucht sorteren, voorkomen we hopelijk dat koffers kwijtraken', vertelt Evers.

Dat geldt dan alleen voor bagage die je incheckt op Rotterdam The Hague Airport wanneer je weggaat en dus niet wanneer je weer terugkomt op het vliegveld. 'Het gaat om uitgaande bagage, dus dat is bagage die je incheckt bij de incheckbalie en die vervolgens met je meevliegt naar je bestemming', legt Breedveld uit. 'Met verloren koffers op Rotterdam The Hague heeft het dus niks te maken, maar een geautomatiseerd systeem is in ieder geval altijd heel erg betrouwbaar.'

