Tunnelboor Rotterdamsebaan breekt alle records

De boormachine is gebouwd in Duitsland | Foto gemeente Den Haag

DEN HAAG - De boor van de tunnel voor de Rotterdamsebaan breekt alle records. Op sommige dagen ploegt de Catharina-Amalia zich 27 meter per etmaal door de grond. Dit terwijl er werd uitgaan van gemiddeld zo'n vijftien meter. Mede daardoor is ook de tweede tunnelbuis voor de helft geboord.

Sam de Houwer, projectleider van de boortunnel, zei dat maandagavond tijdens het maandelijkse programma Radio Rotterdamsebaan op Radio West. 'Vanochtend hebben we ring 444 gebouwd. Inmiddels zijn we weer zes ringen verder', vertelt De Houwer.

Hij legt uit: 'De tunnel wordt uit tunnelringen opgebouwd. Zo'n ring is twee meter lang. Zo bouwen we stapsgewijs de tunnel.' De tweede tunnelbuis is al voor meer dan de helft geboord. De Houwer: 'Zoals het er nu naar uit ziet, lopen we twee à drie dagen voor op schema. De planning is nu dat we voor Kerstmis klaar zijn met het boren van de tunnel.'



Scheidingsinstallatie werkt beter

Hoe kan het dat de tunnelboormachine - die een diameter van 11,34 meter heeft en 70 tot 80 meter lang is - nu zoveel vaart maakt? De Houwer verklaart: 'De mensen kennen elkaar. Daardoor werken de teams beter samen. Daarnaast moet je ook altijd de grond een beetje leren kennen, want overal waar je gaat boren is de grond net even ietsje anders.'

De tunnelboor werkt ook sneller, doordat de scheidingsinstallatie is aangepast: 'Waar een tunnel komt, moet natuurlijk de grond weg: de afgegraven grond gaat met behulp van boorvloeistof naar boven en in de scheidingsinstallatie wordt de boorvloeistof gescheiden van de grond. De grond blijft dan op een grote hoop achter en de vloeistof wordt hergebruikt voor het boorproces', aldus de projectleider.



Voor de jaarwisseling op de Binckhorst

Als het boren in dit tempo doorgaat, kan de boor dus nog voor de jaarwisseling zijn aangekomen op de Binckhorst. Daar wordt zij dan even stilgezet, zodat de werklieden kerstfeest kunnen vieren. Kerst is voor de veelal Duitse mannen en vrouwen die de tunnel boren een zeer belangrijk feest. Het idee is dan dat de boor begin 2019 daadwerkelijk boven de grond komt.

De Catharina-Amalia is nu bijna onder de Prinses Mariannelaan in Voorburg.