'Liefde op pootjes' doet wonderen voor ouderen met verstandelijke handicap

DEN HAAG - Een beetje knuffelen met een huisdier doet wonderen, ook voor ouderen met een licht verstandelijke handicap. Het Haagse verpleeghuis Het Zamen wil dat voor zijn bewoners gaan regelen. Met de Stichting Zorgdier zoekt het tehuis nu vrijwilligers die met hun beestje elke week een uurtje langs willen komen.

De Siamese kater Ilya en de Pyreneeër Barzoi Milan, een hond, zorgen donderdag in Verpleeghuis Het Zamen van Humanitas MDH voor de vrolijke noot. 'Mensen worden er vrolijk van', zegt Maaike de Bont van de Stichting ZorgDier Nederland, 'ze knuffelen, komen weer in beweging, ze kunnen ook een ommetje maken.'

'De bewoners staan van tevoren in de rij', vertelt begeleidster Diana Baven van Het Zamen. En het plezier is niet alleen voor dat ene uurtje dat ze de dieren kunnen vertroetelen. 'Ze hebben het er nog weken over.'



Bezoeken zijn vrijwillig maar vast

Nou kun je niet zomaar met bijvoorbeeld je hond op bezoek gaan want niet iedereen is even geschikt. 'De beestjes moeten goed hanteerbaar zijn', zegt Maaike, 'en de baasjes moeten kunnen omgaan met het bijzondere publiek. Maar daar hebben we cursussen voor.'

Baasjes en hun aaibare huisdieren die een uur per week bij hun nieuwe vrienden op bezoek willen gaan kunnen zich melden op Zorgdier.nl. Het is vrijwillig, maar de bewoners rekenen wel elke week op je, en op je 'liefde op pootjes'.