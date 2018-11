Politie haalt man van steiger voor een huis in Leiden: 'Hij kon geen kant meer op'

LEIDEN - De politie heeft maandag een man van een steiger voor een huis in Leiden gehaald. 'Hij was tijdens zijn werk door zijn rug gegaan en kon geen kant meer op', laat een politiewoordvoerder weten.

Om de man van de steiger te krijgen werd ook de brandweerauto ingeschakeld. Via de brandweerladder kon het slachtoffer naar beneden geholpen worden. 'Ambulancepersoneel heeft zich uiteindelijk over de man ontfermd en hem naar het ziekenhuis gebracht.'

'Het is maar goed dat wij in Nederland op zulke mensen kunnen rekenen', reageert Aylin op Facebook. 'Heel veel beterschap voor die meneer!' Ze krijgt bijval van Saartje: ' Oh, wat erg! Zo heb ik eens gestaan met één been over mijn fiets heen... Ik kon niks meer.... Die pijn is zoooo erg!' Enne benadrukt dat de hulpverleners alle respect verdienen. 'Wees zuinig op hen!'