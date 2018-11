'Dit is uitzonderlijk', regio geniet van lenteweer in de herfst

Herfst in De Horsten, Wassenaar (Foto: Theo Westra, via weer@omroepwest.nl)

DEN HAAG - Zo'n 17 of 18 graden en dat begin november... Het wordt deze dinsdag lente-achtig weer in onze regio. Omroep West-weerman Huub Mizee spreekt van een 'heerlijke dag.'

'Deze temperaturen zijn uitzonderlijk hoog, maar we hebben zoiets wel eens eerder meegemaakt', weet Mizee. 'Dat was in 2014 en 2015. Toen kwam de temperatuur uit op 18,2 graden. Of we dat deze dinsdag ook halen, is de vraag. Maar het is sowieso bijzonder zacht. Dat was het afgelopen nacht ook.'

Er trekken wel wat wolkenvelden over. 'De lucht is afkomstig uit het noorden van Afrika en het westen van het gebied rond de Middellandse Zee. Daar is wat vocht opgepikt. Dat zit in die wolken. Heel misschien veroorzaakt dit een paar spatjes regen, maar veel zal dit niet voorstellen. Het wordt een heerlijke dag, met een zwak tot matige wind uit het zuiden tot zuidoosten.'



Regen

Dinsdagnacht daalt de temperatuur naar 8 graden. Woensdag begint de dag vrij zonnig, maar in de middag komt er bewolking. 'Dan volgt ook regen', vertelt de Omroep West-weerman. 'Met een wat krachtigere zuidenwind wordt het dan 14 graden.

Op donderdag komt de zon terug. Dan wordt het ongeveer 13 graden en ook vrijdag is het volgens Mizee 'nog prima'. 'Pas in het weekend komt er echt regen. Dan komen er depressies tussen IJsland en Schotland. Maar daar is het ook herfst voor! Die regen kunnen we ook goed gebruiken, want het is nog steeds kurk- en kurkdroog in Nederland.'