Organisatie Alphense gondelvaart trekt stekker eruit

ALPHEN AAN DEN RIJN - De organisatie van de Gondelvaart in Alphen aan den Rijn stopt ermee. Het teruglopend aantal deelnemers is voor de Stichting Welvarend Alphen aan den Rijn reden om de stekker eruit te trekken.

'Na zestien jaar is het deelnemersaantal gedaald van zestig naar negentien in de laatste editie', laat de organisatie weten. De afgelopen jaren werd de vaartocht van verlichte en versierde boten over de Oude Rijn steeds kleiner. En eerder deden de organisatoren zelfs een oproep aan mensen om zich als deelnemer aan te melden.

Hans van Beek van de Alphense jaarmarkt noemt het besluit om de gondelvaart niet meer te organiseren 'heel jammer'. 'Zo is er weer een evenement in die week dat stopt', zegt hij. 'Maar ik moet ook zeggen dat ik geen idee heb hoe zij dit weer vlot hadden moeten trekken.'



De jaarmarkt is ieder jaar op de derde woensdag in september, een dag na de gondelvaart. Organisator Van Beek weet nog niet of er nu ruimte is om in het gat te springen. 'Wellicht kunnen we over een tijdje kijken of er ideeën zijn. Op dit moment in ieder geval nog niet. Het is nog te vers.'