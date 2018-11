Burgemeester over reljeugd Warmond: 'Het zijn geen lieverdjes'

In Rijnsburg werd een boot in beslag genomen | Foto: MediaTV

TEYLINGEN - Burgemeester Carla Breuer van de gemeente Teylingen kondigde maandagavond een samenscholingsverbod af voor het gebied rondom de gemeentehaven in Warmond, het recreatie-eiland Koudenhoorn en de daarbij behorende wateren. Ook is er komende twee weken cameratoezicht op de gemeentehaven. Op Radio West lichtte ze haar beslissing toe.

Directe aanleiding voor het samenscholingsverbod is een ontploffing die zondagavond plaatsvond op een woonboot in de gemeentehaven. Het onderzoek naar de precieze oorzaak is volgens de politie nog in volle gang. Sommige omwonenden houden een groep jongeren verantwoordelijk, die al langere tijd overlast veroorzaakt in de omgeving. Mensen willen uit angst voor represailles echter niet met naam en toenaam reageren in de media.

De jongeren in kwestie meerden voor de zomervakantie aan en zorgen sindsdien voor de nodige overlast. 'Ze zijn intimiderend naar inwoners, ze zijn hondsbrutaal en doen vervelende dingen met auto’s, ook in het centrum', zegt Breuer. Dit alles staat nog los van de strafbare feiten waarvoor er één net is vrijgekomen. 'Het zijn geen lieverdjes.'



Welkom, als je je gedraagt

Het gedrag van de jongeren leidde van de zomer tot een gebiedsverbod. 'Er was voldoende aanleiding om dat te doen', vertelt Breuer. Toen de gebiedsverboden in september afliepen, kwamen de jongeren echter weer terug. 'Ik heb ze meteen een brief geschreven en gezegd: jullie zijn van harte welkom, maar alleen als je je gedraagt. Wat blijkt? Ze gedragen zich niet. Dat heeft al geleid tot een behoorlijke veegactie in samenwerking tussen OM, gemeente en politie.'

Tijdens de veegactie zijn alle boten gescreend op brandveiligheid. Daarnaast heeft het hoogheemraadschap gekeken naar vervuiling en is het gedrag van de betrokkenen onder de loep genomen. Op basis daarvan is een aantal jongeren meegenomen naar het bureau. Eén daarvan zit nog steeds vast. Daarmee is de groep voor nu geslonken van zes naar vijf personen.



Genoeg bewijs

Dat lijkt een klein aantal. Kunnen zes personen echt zoveel overlast veroorzaken? 'Ja', zegt Breuer, 'Want als zo’n groep, inclusief een hond, zich niet gedraagt, voor vervuiling zorgt en zich niet gedraagt zoals de rest van Warmond dat doet, zijn ze wat mij betreft niet welkom.'

Voordat de burgemeester een gebiedsverbod kan uitvaardigen, moet er echter genoeg bewijs zijn dat het daadwerkelijk om die personen gaat. 'Daar heb ik nog niet voldoende voor. Waar ik wel voldoende voor heb, is om een samenscholingsverbod af te kondigen.'



Heft in eigen hand

In Warmond is er sprake van bewoners die het heft in eigen hand willen nemen. Ze verwijten de burgemeester dat ze veel te laat ingrijpt. Voor hen heeft Breuer een boodschap: 'Ik kan ze wel begrijpen, maar doe het niet. Vertrouw erop dat we met de camera en met de informatie van onze inwoners hopelijk zometeen nog meer gebiedsverboden kunnen uitschrijven. Als wij of het openbaar ministerie een gebiedsverbod kunnen uitschrijven, dan hopen we ze weg te kunnen krijgen.'

'Daarnaast, maar dat duurt nog even, ben ik de APV aan het wijzigen waardoor ze er sowieso niet meer lang kunnen verblijven. Want die plek is niet bedoeld om voor anker te gaan.'

