Pluim voor net gedrag in OV: 'Prettig als mensen spontaan opstaan voor mindervaliden'

DEN HAAG - Meer aandacht voor mindervaliden in het openbaar vervoer. Daarom vraagt de Haagse stichting Voorall. Die lanceerde dinsdag een campagne met de slogan: 'Wij reizen mee het met OV'.

'Het gebeurt nog niet zo lang dat mensen in een rolstoel of met een rollator met de tram meegaan', legt projectcoördinator Margreet Roemeling uit. 'Vroeger hadden we namelijk die rode trams. Daar zaten trappetjes in en daardoor kon deze groep niet goed mee. Nu hebben we de RandstadRail en hebben we de nieuwe stadstram, de Avenio, en kan dit wel. We hebben dus te maken met een nieuwe groep reizigers. Dan moet je een beetje aan elkaar wennen. Dat is de aanleiding voor deze campagne.'

Via een korte video die dinsdag werd gelanceerd via Facebook en Twitter worden reizigers hier op gewezen. 'In het filmpje kun je zien dat mensen met een beperking - bijvoorbeeld iemand die blind is of iemand die met een rollator loopt - de tram ingaat en dan zie je dat een medereiziger opstaat. Die krijgt vervolgens een grote bos pluimen en een hand en wordt verteld waarom die pluim verdiend is.'



Respect

Het is niet zo dat deze campagne nodig is omdat er geen respect is in het Haagse openbaar vervoer, benadrukt Roemeling. 'Nee, dat merken we niet. Maar als iemand met een beperking binnenkomt, moet 'ie wel vragen of iemand wil plaatsmaken. Het is zoveel vriendelijker en prettiger voor iemand met een beperking als dit spontaan gebeurt.'