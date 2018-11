Kerende vrachtwagen beschadigt gevel en auto

De gevel raakte flink beschadigd. (Foto: AS Media)

LEIDEN - Een vrachtwagenchauffeur heeft dinsdagochtend flinke schade veroorzaakt in Leiden. Hij raakte met zijn truck de gevel van een huis aan de Oude Vest en raakte een geparkeerde auto.

Volgens ooggetuigen gebeurde dit toen de vrachtwagenchauffeur rond 10.30 uur probeerde keren in de smalle straatjes. Zij waarschuwden de politie. Hoe groot de precieze schade is, is niet bekend.

Volgens mediapartner Unity is de schade is met schadeformulieren afgehandeld. De brandweer werd vanwege de schade aan het huis ook gealarmeerd, maar hoefde niet in actie te komen.