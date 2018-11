'Nep-verkeersborden' in centrum Den Haag, maar... ze mogen blijven staan

DEN HAAG - 'Fietsers afstappen' en 'Fietsen niet toegestaan tijdens openingstijden winkels'. Het zijn dwingende teksten die te zien zijn op en rond het Noordeinde in Den Haag. Ondanks de 'verwarring' die er volgens GroenLinks en PvdA in het fietsgebied is, zegt het college van burgemeester en wethouders (B&W) dat de borden niet weggehaald kunnen worden.

De zelfgemaakte borden zijn door ondernemers op het Noordeinde neergezet. ‘Je merkt dat dit geen ideale situatie is’, zegt Janneke Holman, gemeenteraadslid voor de PvdA in Den Haag. ‘Verbodsborden neerzetten is natuurlijk aan de gemeente. En nu merk je dus dat mensen naar fietsers roepen: je mag hier niet fietsen. Maar dat mag dus officieel wél.’

Een jaar geleden werden er in het winkelgebied op en rond het Noordeinde op initiatief van de gemeente nog borden neergezet met de tekst 'winkels open, fietsers lopen'. Maar sinds deze zomer zijn daar zelfgemaakte exemplaren aan toegevoegd. En daar kan de gemeente Den Haag in dit geval weinig aan doen, ondanks dat het niet heeft ingestemd en ook geen opdracht heeft gegeven.



'Toegestaan'

‘Het zijn geen verkeersborden en ze hebben dus geen bindende kracht naar de weggebruikers’, schrijft het college van B&W in antwoord op raadsvragen van GroenLinks en PvdA. 'Hoewel het college de boodschap op de borden niet deelt is er geen juridische basis om deze borden te verbieden. Mits de borden voldoen aan de bepalingen omtrent uitstallingen en reclameboren, is plaatsing toegestaan.'

PvdA-raadslid Holman is niet uitgesproken voor of tegen fietsen in het gebied. Ze vindt het vooral belangrijk dat er duidelijkheid is voor iedereen, om verwarring definitief weg te nemen. 'Er moeten nodig goede fietsroutes komen.'



Overlast

Ondernemers in het gebied zijn de overlast van fietsen in de straat al een tijd meer dan zat. Ze vinden dat het weer een voetgangersgebied moet zijn, zoals het tot 2012 ook was. Ook is er volgens hen een structureel tekort aan goede fietsparkeergelegenheid.

Aan dat laatste wordt inmiddels gewerkt nu het Noordeinde op dit moment wordt aangepakt, zegt de gemeente Den Haag. Zo worden er op het Noordeinde en in de naastgelegen Heulstraat 178 fietsparkeerplaatsen gemaakt.



'Officieel verbod'

De zelfgemaakte borden helpen al wel om chaotische situaties in de straat terug te dringen, zegt gebiedsmanager Marcella Maltha van het winkelgebied. Maar volgens haar is het nog niet genoeg. 'We zijn blij dat het nu gedoogd wordt, maar het is geen definitieve verandering. We hopen dat de gemeente een officieel fietsverbod invoert, zodat er ook gehandhaafd kan worden.'

