Telefoondief slaat twee keer op één dag toe

DEN HAAG - Twee medewerkers van winkels in Den Haag ontdekken op dezelfde dag dat hun telefoon is gestolen. Ze doen aangifte en de politie bekijkt de camerabeelden. Daaruit blijkt dat de telefoons zijn gestolen door dezelfde verdachte.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 6 november. Meer zaken zijn hier vinden.

De diefstallen vinden plaats op vrijdag 21 september. Bij een fietsenzaak aan de Laan van Nieuw Oost-Indië komt de verdachte de winkel binnen en hij loopt een rondje. De fietsenmaker is op dat moment met een klant bezig en zegt de man even gedag, maar gaat daarna verder zijn werk.

De man loopt naar de toonbank en ziet dat daar de telefoon van de fietsenmaker ligt. Hij blijft even staan, pakt de telefoon op en loopt daarmee de winkel uit. Het slachtoffer komt er pas later achter dat hij is bestolen.



Diefstal bij modezaak

De tweede diefstal is bij een modezaak aan de Javastraat in Den Haag. Hier komt de man via de achterdeur binnen. Hij doorzoekt een aantal tassen die in de keuken hangen, loopt naar een andere ruimte en gaat ook even naar boven.

In één van de ruimtes vindt hij de telefoon van een medewerkster en die neemt hij mee. De vrouw ziet hem nog net via de achterdeur vertrekken en merkt dan dat haar telefoon weg is.



Herkent u de verdachte?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-17214856

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem