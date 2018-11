Na woninginbraak Reeuwijk geprobeerd te pinnen in Gouda

REEUWIJK - Na een woninginbraak in Reeuwijk wordt geprobeerd om geld op te nemen bij een geldautomaat in Gouda. De man die dat doet, is te zien op bewakingsbeelden.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 6 november. Meer zaken zijn hier vinden.

De inbraak vindt half augustus plaats bij een huis aan de Hortemansdijk in Reeuwijk. Als de bewoonster thuiskomt, ziet ze dat alles overhoop is gehaald. Er zijn een aantal waardevolle spullen weg: sieraden, een horloge en zelfs de spaarpot van een kind is leeggehaald.

Er zijn ook een aantal bankpassen verdwenen en met één van die passen is op 16 augustus geprobeerd te pinnen. Rond 5.45 uur komt een man in beeld bij de automaat aan de Nieuwe Markt in Gouda. Hij draagt een donkergrijs vest met een capuchon, een donkere broek met een lichte streep aan de zijkant en donkere schoenen.



Verdachte mogelijk uit Gouda

De politie sluit niet uit dat de verdachte uit Gouda komt en is op zoek naar meer informatie over hem. Ook als hij u is opgevallen in het centrum van Gouda tijdens de pintransactie, hoort de politie graag van u. Mogelijk is gezien hoe hij zich die ochtend heeft verplaatst.



Herkent u de verdachte?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-17214856

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem