Cold case: door wie is Martin de Bruijn in 1995 om het leven gebracht?

DEN HAAG - Twee buurmannen van de 35-jarige Martin de Bruijn uit Den Haag doen op woensdag 22 november 1995 een gruwelijke ontdekking: in de woonkamer van zijn huis in de Schilderswijk ligt het lichaam van Martin. Hij heeft meerdere steekwonden over zijn hele lichaam. De moord is in de afgelopen 23 jaar nooit opgelost, tot groot verdriet van zijn moeder: ‘Ik ben bijna 83 en ik zou zo graag willen dat ik te horen krijg dat degene die het gedaan heeft, gepakt is’. Het coldcaseteam van de politie doet opnieuw onderzoek naar de moord en de hoofdofficier van justitie heeft een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 6 november. Meer zaken zijn hier vinden. In de video boven dit bericht is de reconstructie van deze zaak te zien.

Martin de Bruijn woont in 1995 in een appartement aan de Westenbergstraat in de Schilderswijk. Hij heeft een zoontje van zes jaar. De relatie met de moeder van het kind is een paar jaar eerder gestrand. Martin houdt van darten in het café, is scheidsrechter in het amateurvoetbal en vrijwilliger bij buurthuis De Mussen, waar hij als kind zelf ook kwam.

Hij leeft van een uitkering van 1200 gulden, maar hij zorgt altijd voor wat extra inkomsten. Zo pokert hij om serieus geld en komt hij op allerlei manieren aan gestolen kleding en parfum, dat hij voor een zacht prijsje verkoopt aan geïnteresseerden.



Martin komt niet opdagen

Op vrijdagavond 17 november 1995 komt Martin niet opdagen bij zijn vrienden, waarmee hij zou gaan darten. Een buurvrouw verklaart later aan de politie dat ze hem die avond om 19.00 uur heeft zien wegrijden met zijn rode BMW. Niet bekend is waarheen. Later is hij weer thuis gekomen en iemand ziet om 3.30 uur ’s nachts dat er licht brandt in het appartement van Martin aan de Westenbergstraat.

Zijn moeder en andere bekenden proberen Martin in de dagen die volgen te bereiken, maar niemand krijgt contact met hem. Op woensdagochtend 22 november besluiten twee buurmannen poolshoogte te nemen. Ze klimmen met een ladder naar de eerste verdieping en zien door het openstaande raam dat Martin de Bruijn op de grond achter de bank ligt. Hij is overleden.



Steekwonden

Uit sectie op het lichaam blijkt dat Martin meerdere keren is gestoken met een scherphoekig voorwerp. Het is niet bekend waarmee precies, want het moordwapen is nooit gevonden. Hij is overleden aan bloedverlies.

In het appartement liggen zijn gouden Rolex en een gouden ketting nog op een zichtbare plaats. De dader of daders hebben die niet meegenomen.



Zelf binnengelaten

Volgens mensen in zijn omgeving zou Martin nooit zomaar een vreemde binnenlaten in zijn appartement. Omdat er geen braaksporen zijn gevonden, houdt de politie er rekening mee dat hij zijn moordenaar heeft gekend en zelf heeft binnengelaten.

In zijn huis is het daarna volledig uit de hand gelopen en Martin lijkt zich daarbij flink te hebben verzet. De politie gaat ervan uit dat dit op vrijdagavond 17 november 1995 of in de nacht erop is gebeurd. Toch hebben zijn buren geen geschreeuw gehoord. Dat is best opvallend, want het appartement aan de Westenbergstraat was destijds flink gehorig.



Wat is het motief?

Er is veel onderzoek gedaan naar een mogelijk motief voor de moord. In grote lijnen houdt de recherche rekening met twee scenario’s. Het eerste is dat Martins dood mogelijk iets met zijn privéleven te maken heeft. Hij had een turbulent liefdesleven en had destijds verschillende relaties. Verder liep de verhouding met de moeder van zijn zoontje uiterst moeizaam.

Het is mogelijk dat een ruzie in de privésfeer is geëscaleerd. De politie komt nog steeds graag in contact met mensen die kunnen vertellen of een conflict in de relationele sfeer daadwerkelijk iets met Martins dood te maken heeft.



Handel in gestolen spullen

Een ander mogelijk motief zou kunnen liggen in de wat schimmige praktijken van Martin. Hij speelde pokertoernooien om geld en handelde in gestolen kleding en parfum. De politie komt graag in contact met mensen die Martin vanuit de handel of van het pokeren kenden en weten of en met wie hij problemen had.

Mogelijk wilden of konden die mensen in 1995 niet met de politie praten, omdat ze toen zelf ook nog in die wereld zaten. Voor hen is het belangrijk om te weten dat de politie niet geïnteresseerd is in diefstallen uit de jaren negentig. Het gaat puur om de dood van Martin de Bruijn en informatie over zijn moordenaar en over het motief van de moord.



Heeft u informatie voor de politie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-17214856

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem