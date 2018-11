ADO Den Haag en kledingsponsor Errea tot 2024 met elkaar door

DEN HAAG - ADO Den Haag en kledingsponsor Errea gaan langer met elkaar door. Tot en met de zomer van 2024 zal het sportkledingmerk op het shirt van de Haagse Eredivisieclub prijken.

Errea is sinds het seizoen 2010/2011 verbonden aan ADO Den Haag als kledingpartner. 'Deze samenwerking past precies in de strategie van Errea Nederland, dat de wens heeft om uit te breiden in de Haagse regio', laat Reinier Hartman van Errea Nederland in een reactie op de clubwebsite van ADO weten.

'In de afgelopen zeven jaar hebben we samen al veel mooie momenten met elkaar kunnen delen', reageert ADO-directeur Mattijs Manders. 'Dat er nog maar veel mogen volgen. Ook zijn we er trots op dat er in deze tijden ook nog echte partnerships bestaan. Naast de goede kwaliteit zijn we ook zeer tevreden met de leveringssnelheid en de flexibiliteit van Errea.'