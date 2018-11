Duikwrak waar Hagenaar en Zoetermeerder omkwamen weer open

DEN HAAG - Duikers kunnen medio volgend jaar weer afdalen naar het scheepswrak Le Serpent in het Grevelingenmeer tussen Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee. In mei overleden twee ervaren duikers uit Den Haag en Zoetermeer nadat ze in het 60 meter lange schip de weg waren kwijtgeraakt. Sindsdien geldt ter plaatse een negatief duikadvies.

Staatsbosbeheer, dat over het natuurgebied bij Scharendijke gaat, neemt maatregelen die de veiligheid moeten vergroten. Daarover zijn afspraken gemaakt met onder meer de veiligheidsregio en de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB). Zo gaan het voor- en achterruim dicht en worden extra duik- en begeleidingslijnen in het schip aangebracht. Ook komt er op de kade een informatiebord met aanwijzingen en adviezen in meerdere talen.

'We doen ons best om Le Serpent in het nieuwe duikseizoen, rond april, mei, weer open te stellen', zegt een woordvoerster van Staatsbosbeheer. Het wrak ligt sinds 2011 op een diepte van zo'n 28 meter en is populair bij duikers. 'Het is een uitdagende duiklocatie die zowel ervaring vraagt als biedt.' De organisatie beheert ook twee andere gezonken schepen in de Grevelingen, de Zeehond en de Rat, die veel minder diep liggen.



Minder kans op ongelukken

'Het is een oefenlocatie van Defensie en van een duikschool', aldus de woordvoerster. 'Er komen veel Duitsers, Belgen en Fransen op af. Op drukke dagen staan er op de parkeerplaats zo'n honderd auto's.'

De NOB is positief over de te nemen maatregelen. 'Je wilt voorkomen dat er opnieuw een ongeluk gebeurt en met deze maatregelen wordt die kans kleiner', aldus een bestuurslid van de bond. 'Wrakduiken op Le Serpent is veilig, maar wel met een goede voorbereiding, voldoende ervaring en het juiste materiaal.'

