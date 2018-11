Schilderijen Pieter de Hooch na vier eeuwen weer terug in Delft

Pieter de Hooch, Binnenplaatsje van een huis in Delft (1658) | The National Gallery, London

DELFT - Dertig topstukken van de zeventiende-eeuwse kunstschilder Pieter de Hooch komen naar Delft. Museum Prinsenhof haalt na bijna vier eeuwen afwezigheid deze Delftse stukken terug naar de stad waar ze zijn gemaakt. Liefhebbers moeten nog wel even geduld hebben: de expositie opent op 1 oktober 2019.

Het is voor het eerst dat er in Museum Prinsenhof een overzichtstentoonstelling te zien is van het werk van De Hooch. In deze expositie worden stukken getoond die nooit, of heel lang geleden in Nederland te zien waren.

Zo wordt 'Zittende vrouw met dienstmeid op een binnenplaats' overgebracht uit De Hermitage in Sint-Petersburg. Uit de collectie van de National Gallery in Londen wordt het stuk 'Binnenplaats van een huis in Delft' geleend.



'Uit de schaduw van Vermeer'

De Hooch wordt na zijn tijd- en plaatsgenoot Johannes Vermeer beschouwd als de beroemdste Delfste meester uit de zeventiende eeuw. In de periode dat De Hooch in Delft werkt, tussen 1652 en 1661, maakt hij zijn bekendste schilderijen.

In de tentoonstelling, getiteld 'Pieter de Hooch in Delft. Uit de schaduw van Vermeer' ligt de nadruk dan ook op het leven van De Hooch in Delft. De expositie is te zien van 1 oktober 2019 tot en met 16 februari 2020.

LEES OOK: Ook Fransen in de rij voor Delfts Melkmeisje van Vermeer