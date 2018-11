Leiden wil datum gemeenteraadsverkiezingen verplaatsen

LEIDEN - Als het aan het CDA in Leiden ligt, worden de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 op een door de stad zelf gekozen datum gehouden. Dat meldt mediapartner Unity. Zo hoopt de partij dat landelijke kopstukken zich meer afzijdig houden tijdens de campagne: 'Nu wordt er heel erg op landelijke thema's gericht. Ik zou liever zien dat lokale thema's belangrijk worden', aldus CDA-raadlid Josine Heijnen.

Alexander Pechtold, Mark Rutte of Lodewijk Asscher. Het is geen vreemd beeld, landelijke kopstukken die zich laten zien in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. 'Het is een beetje lopendebandwerk geworden', aldus Heijnen. 'Er komt een bus aan in Zuid-Holland en daar stappen dan zes mensen uit die flyers uitdelen.'

En aan dat lopendebandwerk moet een einde komen volgens het CDA, want dat zou de aandacht afleiden van lokale thema's. Daarom wil het CDA in Leiden dat de gemeenteraadsverkiezingen in het land op verschillende data worden gehouden. Campagne voeren zou voor landelijke politici dan te tijdrovend zijn, denkt het CDA.



Experiment gemeenteraadsverkiezingen

De mogelijkheid om de gemeenteraadsverkiezingen op een ander moment dan de rest van Nederland te houden, bestaat sinds kort als experiment. Minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren (D66) zoekt steden die aan dat experiment willen meedoen. Als het aan Heijnen ligt, wordt Leiden er daar één van. Later deze maand wordt duidelijk of Leiden zich ook echt daarvoor gaat opgeven. Het voorstel lijkt vooralsnog op een raadsmeerderheid te kunnen rekenen.

