Den Haag profiteert van de Brexit: Meer internationale organisaties naar de stad

DEN HAAG - Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie zorgt ervoor dat internationale organisaties naar Den Haag uitwijken. Dinsdag werd bekend dat International Alert, een organisatie die werkt aan een vreedzame wereld, zich hier vestigt. En Den Haag doet er veel aan om ervoor te zorgen dat het daarbij niet blijft. ‘Want hiermee worden we een magneet voor andere NGO’s uit Londen', aldus burgemeester Pauline Krikke.

NGO's zijn niet aan overheden gebonden internationale organisaties. De afgelopen tijd zijn er daarvan al meerdere vanuit Groot-Brittannië naar Den Haag gekomen. International Alert is de grootste. 'Wij zijn een van de oudste en meest gerespecteerde vredesorganisaties. In meer dan twintig landen over de hele wereld onderzoeken we waarom mensen met elkaar strijden en dan ondersteunen we lokale mensen om vrede te stichten', legt chief executive officer Harriet Lamb uit.

Zij wil vanuit Den Haag onder meer contacten gaan opbouwen met de Europese Unie en de Nederlandse regering om fondsen te werven en samen te werken om conflicten te voorkomen. Lamb is zeer positief over Den Haag. 'We zijn diep onder de indruk van de sfeer hier in Den Haag. Er is hier een grote kans om samen te werken met andere organisaties.'



Trekken

Volgens de Haagse burgemeester Krikke doet de stad er veel aan om dit soort organisaties binnen te halen. 'Het is jammer dat er is gekozen voor een Brexit. Maar nu daarvoor is gekozen, moeten we er als Den Haag voor zorgen dat we er ook wel bijzijn om NGO-organisaties naar Den Haag te trekken.'

De Haagse burgemeester heeft daarom veel contact met de Britse ambassadeur in Nederland en de Nederlandse ambassadeur in Londen. En er zijn ook contacten met veel van die NGO's.



Sterke punten

Volgens Krikke heeft Den Haag een paar sterke punten. Zo is hier al een flink aantal van die organisaties gevestigd. Ook willen die organisaties graag in een regeringsstad zitten. 'Den Haag heeft daar een pakket omheen gebouwd zodat we die organisaties echt goed kunnen helpen.' Dat houdt onder meer in dat de stad ze helpt met het vinden van kantoorruimte en advies geeft over Nederlandse procedures en regels. Krikke: 'We staan helemaal klaar om ze welkom te heten.' En dat is wel nodig, want ook andere steden zien dit soort organisaties graag komen. 'We moeten wel alert zijn, want er zijn veel kapers op de kust.'

Voor Den Haag is de komst van die zogenaamde NGO’s belangrijk, onder meer omdat het simpelweg banen oplevert. De organisaties zoeken hier werknemers. 'Maar ook gaan de mensen die hier komen wonen, naar de bakker en de slager, dus het heeft veel economische implicaties,' aldus Krikke.



NGO

Ondertussen is Lamb van International Alert enthousiast. 'De gemeente is geweldig geweest. Die heeft ons bij de hand genomen en geholpen bij het proces. En ons ook geïntroduceerd bij andere organisaties die hier naartoe zijn gekomen omdat het de stad van vrede en recht is.'

LEES OOK: Bloembollenexporteurs bereiden zich voor op brexit