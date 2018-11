Naaldwijker Norad mogelijk beste muziekleraar van Nederland

WATERINGEN - Norad Bos van de Sint Jozefschool in Wateringen maakt kans op de titel 'Beste muziekleraar van Nederland'. Hij is een van de drie genomineerden voor de Loftrompet. Dat is een prijs die sinds een paar jaar wordt uitgereikt door de stichting Meer muziek in de Klas, een initiatief van onder meer het ministerie van OC&W, de NPO en de Van den Ende Foundation.

Bos is genomineerd door een vakjury met onder meer Ilse de Lange. De drie kanshebbers zijn gekozen uit ruim 130 leraren die werden aangemeld door hun school of hun leerlingen. De leraar van de St. Jozefschool werkt pas een jaar in Wateringen. Hij wordt geroemd omdat hij voor elkaar heeft gekregen dat er muziekinstrumenten zijn gekocht en er tijd is gekomen voor muzieklessen. Ook traint hij zijn collegadocenten.

'Ik heb geld losgepeuterd bij de directie voor muziekinstrumenten, nu hebben we vijftien djembé's waar de kinderen op kunnen spelen. Je ziet ze blij worden als ze dat mogen', vertelt Bos enthousiast. Sanne uit groep 5 vindt het terecht dat Bis is genomineerd: 'Het is altijd heel leuk in de les, met de djembé's.' Haar klasgenootje Bobbi vult aan: 'En we mogen zingen.'



'Maak het verplicht'

Bos geeft alle klassen twee keer vier weken muziekles. De eerste periode is deze dinsdag voorbij. In het nieuwe jaar volgen nog eens vier lessen. 'Eigenlijk zouden muzieklessen verplicht moeten zijn', vindt de leraar. De andere genomineerden voor de loftrompet komen uit Vleuten en Haarlem. De prijs bestaat uit 5000 euro en een beeldje.

Het geld wil Bos onder meer besteden aan bijscholing van zijn collega's. 'Veel leraren denken "ik bespeel geen instrument dus ik kan geen muziekles geven," maar ze kunnen wel gewoon lesgeven, dus ze zouden ook best wat meer met muziek kunnen doen. Alleen durven ze vaak niet.' Op 19 december wordt de winnaar bekend gemaakt tijdens de opnames van het tv-programma Het Kerstmuziek-Gala. Dat wordt uitgezonden op 26 december op NPO1.

