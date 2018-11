Drie arrestaties na kraak monumentaal pand Den Haag

DEN HAAG - De politie heeft dinsdagmiddag een gekraakt pand aan de Surinamestraat in Den Haag ontruimd. Het zou gaan om het oude huis van de Haagse schrijver Louis Couperus. Er zijn drie mensen aangehouden. Hoe lang de krakers zich al in het pand ophielden, kan de politie nog niet zeggen.

Het huis aan de Surinamestraat in Den Haag is al vanaf 1927 in het bezit van de Egyptische overheid. Het heeft dienst gedaan als ambtswoning van de Egyptische ambassadeur.

De vader van schrijver Louis Couperus heeft het huis in 1884 laten bouwen. Couperus bleef tot 1890 in de Surinamestraat wonen. Hij schreef daar zijn eerste meesterwerk Eline Vere, dat van 17 juni 1888 tot 4 december 1888 als feuilleton in Het Vaderland werd gepubliceerd. Daarna verliet hij Den Haag voor een verblijf in Parijs. Volgens de website van het Louis Couperus Genootschap staat het huis te koop.