West Wekker: Rechtbank doet uitspraak in brandstichtingzaak Kortenbos

De uitslagen van de Amerikaanse midterms worden vandaag bekend gemaakt. In Nieuwspoort worden de uitslagen van deze tussentijdse verkiezing geanalyseerd en besproken door Amerika-deskundigen en Kamerleden. Wij schuiven aan.

Een 41-jarige vrouw hoort vandaag in de rechtbank welke straf ze krijgt voor de brandstichting waarvan ze verdacht wordt. Eerder eiste het Openbaar Ministerie een celstraf van 24 maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Ze zou brand hebben gesticht in een huurwoning in de Haagse wijk Kortenbos begin dit jaar. Ze zou, voordat ze naar haar werk ging, volgens het OM een deken in brand gestoken hebben.

De brandweer Haaglanden presenteert vandaag officieel een nieuw blusvoertuig. Na een traject van twee jaar kan het nieuwe voertuig nu in gebruik worden genomen. Wij gaan langs om meer te weten te komen over het voertuig en het ontwikkeltraject.

In de ochtend is het vrij zonnig, maar 's middags komt er meer bewolking en volgt er enige regen. Bij een matige tot vrij krachtige wind uit het zuiden tot zuidoosten wordt het zo'n 13 graden.

Het Nationaal Schoolontbijt vindt deze hele week plaats en vandaag staat het traditionele Binnenhofontbijt op het programma. Tijdens dit ontbijt bespreken 25 Haagse basisschoolleerlingen met ongeveer dertig leden van de Eerste en Tweede Kamer wie er ook eens dringend een ontbijtje moeten delen om elkaar beter te leren kennen.

Premier Rutte gaat in gesprek met bewoners van de Schilderswijk in Den Haag. In een Politiek Wijkcafé, georganiseerd door ProDemos en de Bibliotheek Schilderswijk, spreekt de minister-president met bewoners over het dagelijks leven in de Schilderswijk, kansen voor jongeren en inspirerend leiderschap.

Zeker tien soorten vogels dreigen uit te sterven in Nederland. Dat schrijft de Volkskrant op basis van het boek Bedreigde vogels in Nederland van de Vogelbescherming dat woensdag uitkomt. De zomertortel is volgens de Vogelbescherming de eerste vogel die zou kunnen uitsterven.

In Verborgen Museumschatten duikt presentatrice Lynn Heythekker in de exclusieve depots, archieven, kluizen en kelders van veertien Zuid-Hollandse musea. Lynn gaat op zoek naar verborgen museumschatten. Direct hierna is 'Verborgen Thuisschatten’ te zien. In dit programma gaan we op bezoek bij mensen thuis die denken dat zij een kunstschat in huis hebben. Via een deskundige taxateur van het Venduehuis komen zij de achtergrond en de waarde van hun dierbare object te weten.