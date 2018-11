Tegenvaller plannen Scheveningse haven: visafslag stapt uit samenwerkingsverband

De visafslag in Scheveningen doet voorlopig niet mee met de ontwikkeling van het Noordelijk Havenhoofd in de Scheveningse haven | Foto: Ed Hamelink

DEN HOORN - De visafslag in Scheveningen doet voorlopig niet mee met de ontwikkeling van het Noordelijk Havenhoofd in de Scheveningse haven. United Fish Auctions (UFA), de organisatie waar de Scheveningse visafslag onder valt, ruziet met de gemeente Den Haag over extra kosten die gemaakt moeten worden voor de renovatie van de visafslag.

De gemeente wil het Noordelijk Havenhoofd aantrekkelijker maken. Daarom komen er extra horecazaken en nieuwe bedrijfsruimten voor de verwerking van verse vis, worden de Visafslagweg en de Strandweg verbeterd en komt er op de havenmond een hotel van twaalf verdiepingen.

Ook wordt onder het duin een parkeergarage van ongeveer 950 parkeerplaatsen aangelegd. Bouwer VolkerWessels Vastgoed gaat de plannen, die rond de honderd miljoen euro gaan kosten, uitvoeren.

Afspraken over de gebiedsontwikkeling





Een belangrijke stap is vorig jaar gezet. Toen tekenden de gemeente, VolkerWessels en een aantal grote Scheveningse visserijbedrijven een overeenkomst waarin afspraken over de gebiedsontwikkeling op het Noordelijk Havenhoofd zijn vastgelegd.

Ook Johan van Nieuwenhuijzen, directeur van de UFA zette zijn handtekening. Maar inmiddels heeft hij zich teruggetrokken. Van Nieuwenhuijzen: 'Ik heb mijn handtekening gezet, maar we spraken daarbij af dat we onder bepaalde voorwaarden konden uitstappen. Ik heb een beroep gedaan op deze voorwaarden.'



'Renovatie monument visafslag kost meer dan we dachten'

Reden is een discussie met de gemeente Den Haag over extra kosten die gemaakt moeten worden voor de renovatie van de visafslag. 'Ons pand is een rijksmonument en dat brengt kosten met zich mee', legt Van Nieuwenhuijzen uit. 'Bovendien is de fundering niet goed meer. De visafslag staat op een paar honderd houten palen en die staan al sinds 1963 in zout water. De fundering is dus oud en versleten en dat kost meer geld dan we dachten.'

Om hoeveel extra kosten het gaat wil Van Nieuwenhuijzen niet zeggen. 'Daar ga ik geen mededelingen over doen. Ik kan wel zeggen dat de totale kosten voor renovatie en nieuwbouw uitkomen op 17 miljoen euro.'



Wethouder: 'Ook visafslag moet investeren'

Duidelijk is voor Van Nieuwenhuijzen wel dat de visafslag niet alle kosten voor zijn rekening kan nemen en dat de gemeente moet meebetalen. 'De Scheveningse visafslag doet het goed, maar we kunnen deze hogere kosten niet allemaal zelf trekken. Bovendien vind ik dat de renovatie hoort bij de havenwerken van de gemeente. We zullen niet stoppen met de ontwikkeling van het Noordelijk Havenhoofd maar we willen wel dat er een passende oplossing komt.'

Wethouder Boudewijn Revis (VVD) is niet blij met het terugtrekken van de UFA. 'Als college zijn we niet aflatend bezig om de UFA ervan te overtuigen dat ook zij moeten investeren', laat hij in een reactie weten. 'Nu doet de UFA niet mee in deze ontwikkeling en dat betreur ik want het is voor het gebied belangrijk dat ze meedoen.'



Bouw gaat door

Ondanks de discussie met de UFA gaat de ontwikkeling op het Noordelijk Havenhoofd gewoon beginnen. Dit najaar start de bouw van het hotel op de kop van het Noordelijk Havenhoofd. Over twee jaar moet het zijn opgeleverd.