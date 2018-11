13-jarige Emre Hageman uit Scheveningen nu ook wereldkampioen dammen

DEN HAAG - Nederland heeft een reputatie hoog te houden als het om dammen gaat. Nog niet zo heel lang geleden waren Ton Sijbrands, Harm Wiersma en Jannes van der Wal de beste van de wereld. Het is misschien nog te vroeg om te zeggen, maar Emre Hageman treedt mogelijk in hun voetsporen. Afgelopen weekend werd de 13-jarige Scheveninger in Wit-Rusland wereldkampioen bij de pupillen.

Tijdens het wereldkampioenschap in Gomel moest Emre het opnemen tegen 31 spelers uit vijftien verschillende landen. De eerste twee van in totaal negen rondes gingen verloren. Maar gelukkig herstelde hij zich daarna en was hij vervolgens niet meer te stuiten. De eerste drie eindigden gelijk, maar omdat Emre beter presteerde tegen moeilijkere tegenstanders, wordt hij uiteindelijk als wereldkampioen uitgeroepen.

Emre is ooit begonnen op de basisschool, als achtjarige jongetje. Hij wordt daar ontdekt door twee leden van Damclub Den Haag. Hoewel dat volgens Pieter Rozenboom dan nog niet meteen duidelijk is: 'Was niet zo dat we gelijk dachten zit een kampioen in. Nee, dat hebben we niet gezien hoor. Maar hij heeft talent. Je moet echt talent hebben.'