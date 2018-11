Onbegrip bij Ajax over 'supportersbesluit' gemeente Den Haag

DEN HAAG - Ajax begrijpt niet dat ook dit seizoen geen supporters mee mogen naar de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag. De Amsterdamse voetbalclub meldt zwaar teleurgesteld te zijn in de dinsdag door de gemeente Den Haag genomen beslissing.

Ruim een jaar geleden zochten Ajax en ADO toenadering tot elkaar, met als doel om na jaren weer fans van de twee clubs toe te staan tijdens de uitwedstrijd. Ook de KNVB, politie-eenheden, de adviseurs openbare orde en veiligheid van beide gemeenten en supportersverenigingen uit Amsterdam en Den Haag waren daarbij betrokken.

'De constructieve gesprekken hebben geleid tot een door alle partijen gedragen plan van aanpak. Hierin zat onder meer een gefaseerde opbouw van het aantal uitsupporters en uitgebreide beschrijving van de te nemen - preventieve - veiligheidsmaatregelen. Het uitgangspunt was hierbij om in eerste instantie bij beide onderlinge wedstrijden in het huidige seizoen een klein aantal uitsupporters toe te staan. Dit aantal zou gefaseerd worden opgebouwd bij een goed verloop', meldt Ajax.



'Buitensporig veel agenten nodig'

Burgemeester Pauline Krikke besloot dinsdag toch dat ook dit seizoen fans van Ajax niet welkom zijn. Ze zegt dat er 'buitensporig veel agenten' nodig zouden zijn om de wedstrijd veilig te laten verlopen. Den Haag wil juist minder agenten inzetten bij voetbalwedstrijden.