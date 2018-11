Deel dit artikel:













Inwoners Leidschendam-Voorburg kiezen zelf vuurwerkvrije zones Foto: ANP

LEIDSCHENDAM-VOORBURG - Mensen die in Leidschendam-Voorburg wonen kunnen tijdens de komende jaarwisseling voor het eerst zelf vuurwerkvrije zones instellen in hun buurt of straat. De gemeente stelt gratis borden beschikbaar die inwoners kunnen gebruiken om deze gebieden te markeren.

Het gaat om vrijwillige vuurwerkvrije zones waar niet gehandhaafd wordt. 'Ik hoop en vertrouw erop dat inwoners rekening houden met de vrijwillige vuurwerkvrije zones en hun vuurwerk op plaatsen afsteken waar geen vrijwillige vuurwerkvrije zone is', zegt burgemeester Klaas Tigelaar. 'Zo wordt de jaarwisseling voor iedereen een mooi feest.' Inwoners die met buren onderling een vuurwerkvrije zone instellen, kunnen dat tot en met 20 december doorgeven bij de gemeente. De initiatiefnemers krijgen dan vijf borden om tijdens de jaarwisseling op die plek neer te zetten. LEES OOK: Bewoners Oegstgeest mogen zelf beslissen over vuurwerk in de straat