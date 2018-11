Deel dit artikel:













'Ik was juist blij dat dit pand gekraakt werd', raadslid stelt vragen over ontruiming Couperushuis De politie heeft dinsdagmiddag een gekraakt pand aan de Surinamestraat in Den Haag ontruimd | Foto: Bemer

DEN HAAG - Raadslid Peter Bos van de Haagse Stadspartij is verontwaardigd dat de politie dinsdag het gekraakte oude huis van schrijver Louis Couperus aan de Surinamestraat in Den Haag heeft ontruimd. Er werden drie mensen aangehouden: twee Hagenaars van 23 en 24 jaar en een 26-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Hoe lang de krakers zich al in het pand - het huis waar Couperus hij zijn debuutroman Eline Vere schreef en tevens de oudse ambtswoning van de Egyptische ambassadeur- ophielden, vertelt de politie niet. Bos heeft geen idee waarom de kraak is beëindigd. 'Overlast was hier niet aan de orde. Dit pand staat al twaalf jaar leeg en is al zolang aan het verkrotten. Terwijl het een Rijksmonument is! Als het al zo lang duurt, moet je onorthodoxe maatregelen nemen. Ik was dus blij dat dit pand gekraakt werd. Jammer dat de actie gestopt is door de politie.'

Vragen 'Ik ga hier schriftelijke vragen over stellen', belooft Bos. 'Ik wil weten waarom de politie heeft opgetreden en hoe het nu verder moet met dit pand.'