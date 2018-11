Deel dit artikel:













Veel commotie bij ruzie in Den Haag De verdachten werden op de Dr. C. Hofstede de Grootstraat aangehouden. Foto: Regio15

DEN HAAG - Na een melding over een ruzie en bedreiging met een vuurwapen zijn vijf mensen opgepakt in Den Haag. Dat gebeurde dinsdagavond laat op de Dr. C. Hofstede de Grootstraat in de wijk Houtwijk.

De verdachten, vier mannen en een vrouw uit Den Haag, zijn door agenten met getrokken wapens aangehouden. Op dat moment veroorzaakten ze 'veel commotie', zegt de politie. Bij de verdachten werd geen vuurwapen aangetroffen. Wel is er een honkbalknuppel in beslag genomen. Alle aangehouden verdachten zitten nog steeds vast.