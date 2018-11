'Het is echt president Trump met hoofdletters, nu'

DEN HAAG - In Nieuwspoort in Den Haag was de blik woensdagochtend volledig gericht op Amerika. Aanleiding: de Amerikaanse midterms, de verkiezingen voor het Huis van Afgevaardigden en de Amerikaanse Senaat. Zou president Donald Trump worden afgerekend op zijn beleid of zou hij extra steun krijgen? Dat was dé vraag die de mensen in Nieuwspoort bezighield.

Onder het genot van een een donut, koffie, thee en echte American pancakes werden geïnteresseerden bijgepraat door de Amerika-deskundigen Willem Post en Adriaan Andringa. Zij volgden de verkiezingen de hele nacht op de voet en analyseerden de uitslagen en de gevolgen. Aan de drukte is te merken dat de Amerikaanse midterms leven in Den Haag. 'Dat is eigenlijk al een aantal jaar zo', vertelt Post. 'De wereld is volop in beweging en Trump is een controversiële president. Iedereen heeft een mening over hem. En dit is natuurlijk een politieke stad. Onze hele regio is politiek en Nieuwspoort is het epicentrum.'

Een man heeft plaatsgenomen op de voorste rij. 'Ik vind dit wel leuk', vertelt hij. 'En het is ook voor ons van belang. Als de Democraten het Huis van Afgevaardigden winnen, tempert dat deze president.'



'Echt verrassend'

Een mevrouw laat de lonkende koffie en donuts aan zich voorbijgaan. 'Voor mij alleen heel braaf een eitje.' Haar aanwezigheid verklaart ze door te wijzen op het belang dat Amerika wereldwijd heeft. Ze is verrast over de uitslagen die ze ziet binnenkomen. 'Ik zie heel veel rood, terwijl ik heel veel blauw - de kleur van de Democraten - wil zien. Ik had een andere verdeling verwacht, toen ik binnenkwam.'

Volgens Post is de uitslag van de verkiezingen 'echt verrassend' te noemen. 'We hadden wel verwacht dat de Democraten het Huis van Afgevaardigden zouden winnen, maar het is een overwinning met een rouwrandje voor hen geworden. Want in de Senaat is de overwinning voor de Republikeinen groter dan verwacht. Kijk naar een hartstikke belangrijke staat als Florida. Die gaat wat de gouveneur én wat de senaatszetel betreft naar de Republikeinen. Trumps positie is hierdoor in zekere zin versterkt. Hij kwam heel erg op voor die Senaatszetels, niet zozeer voor het Huis. Met Trump krijgen we de komende jaren nog heel veel te maken.'



Trumprevolutie

'Als de Democraten op alle fronten hadden gewonnen, had je kunnen zeggen dat de Trumprevolutie - met al die conservatieve rechters, belastingverlagingen enzovoorts - tot stilstand is gekomen', legt Post uit. 'Dat kun je nu écht niet zeggen. Trump richtte zich op de Senaat en de gouveneurs. Dan kun je niet anders zeggen dan dat hij óók een overwinning heeft geboekt.'

De verkiezingsuitslag zal de president volgens de Amerika-deskundige sterken met betrekking tot zijn buitenlandse politiek. 'Want op dat gebied heeft hij een beetje vrij spel. Daar kan het Huis van Afgevaardigden weinig aan doen. Dat is meer voor de Senaat en daar heeft Trump dus die meerderheid. Zelfs een grotere meerderheid. Hij is op een heleboel fronten nog steeds aan zet. Dat is voor de Democraten een teleurstelling. Zijn wetgevende capaciteit is wel een beetje aangetast - want daarbij heb je het Huis heel erg nodig - maar al die benoemingen, het buitenlandbeleid, de handel... dat is heel erg aan Trump voorbehouden. Het is echt president Trump met hoofdletters nu.'