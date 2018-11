Deel dit artikel:













Automobilist raast met 143 km/u door Haagse Koningstunnel Foto: ANP

DEN HAAG - Een automobilist is in Den Haag van de weg geplukt die 93 kilometer per uur te hard reed. De bestuurder werd woensdag in de Koningstunnel, bij het Centraal Station, door de politie betrapt met een snelheid van 143 kilometer per uur, terwijl er 50 kilometer per uur is toegestaan.

Agenten hebben de bestuurder aan de kant gezet en het rijbewijs ingenomen. Het Openbaar Ministerie gaat bekijken wat er met het roze pasje van de automobilist moet gebeuren en welke gevolgen de snelheidsovertreding verder heeft.