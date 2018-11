Zorginstelling vraagt uitstel van betaling aan: 'Declaraties kloppen niet'

DEN HAAG - Zorginstelling Just Care in Den Haag heeft uitstel van betaling aangevraagd. Het gezondheidscentrum is in financiële problemen gekomen door een conflict met een zorgverzekeraar. Volgens de bewindvoerder van Just Care zegt de zorgverzekeraar dat er fouten gemaakt zijn met de declaraties.

'Volgens de zorgverzekeraar zijn er onvolkomenheden gevonden in de declaraties', zegt bewindvoerder Amos Kroll van Wille Donker Advocaten in Alphen aan den Rijn. 'Daardoor wil de zorgverzekaar de ingediende declaraties niet meer uitkeren en kan de Stichting Just Care niet meer aan de financiële verplichtingen voldoen.'

De bewindvoerder benadrukt dat de zorg voor cliënten niet in gevaar komt. 'Dat loopt gewoon door. Een faillissement is nog niet aan de orde. Ik ben de zaken nu aan het inventariseren en hoop volgende week meer duidelijkheid te kunnen geven.'



Tik op vingers

In 2017 kwam het gezondheidscentrum in het nieuws omdat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) de Haagse zorginstelling een ernstige waarschuwing gaf. Volgens de IGZ was er een 'hoog risico op onverantwoorde zorg en gezondheidsschade voor de patiënten.'

Volgens de bewindvoerder hebben de huidige financiële problemen niets met de eerdere tik op de vingers te maken. 'Na die problemen is Just Care verder gegaan met alleen de wmo. De GGZ-tak is afgestoten. Met de wmo waren verder geen problemen.' Just Care zit in Bezuidenhout in Den Haag en is opgericht in 2010. Er werken acht mensen en ongeveer 130 cliënten maken gebruik van de diensten van het gezondheidscentrum.



Geen reactie

Just Care was zelf niet bereikbaar voor commentaar. Op hun voicemail zeggen ze deze woensdag niet bereikbaar te zijn vanwege de viering van Divali, een belangrijk feest in het hindoeïsme.