Drie arrestaties na bedreiging, vuurwapen in de struiken Foto: John van der Tol

DEN HAAG - Twee mannen zijn dinsdagavond in Den Haag aangehouden, omdat ze de bewoner van een huis aan de Boekhorststraat zouden hebben bedreigd. Mogelijk was daarbij een vuurwapen gebruikt. De politie laat weten dat ook de bewoner is gearresteerd.

Na de bedreiging zagen agenten twee Hagenaars van 30 en 34 jaar oud op een scooter wegrijden. In de nabijgelegen Lepelstraat konden ze worden aangehouden. In bosjes in de buurt werd een vuurwapen gevonden, maar het staat nog niet vast of dat is gebruikt bij de bedreiging. De politie besloot na een doorzoeking in het huis aan de Boekhorststraat dat ook de bewoner, een 40-jarige man uit Den Haag, moest worden aangehouden. Waar hij van wordt bedacht is niet bekend.