Alphenaar ontkent moord op zakenpartner

ALPHEN AAN DEN RIJN - De man uit Alphen aan den Rijn die wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op zijn zakenpartner, zegt dat hij dat niet heeft gedaan. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM). Het slachtoffer, een man van 54 uit Zeeland, werd in augustus dood gevonden.

De 58-jarige verdachte is eind september aangehouden op verdenking van moord dan wel doodslag. Volgens het OM legt de man tijdens de verhoren wel verklaringen af en zegt hij dat hij het slachtoffer niet om het leven heeft gebracht.

Het slachtoffer had samen met de verdachte een communicatiebedrijf in een pand aan de Ondernemingsweg in Alphen aan den Rijn, waar zijn lichaam op vrijdag 3 augustus werd ontdekt. Hoe hij om het leven is gekomen is nog niet naar buiten gebracht.

