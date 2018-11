Nieuwe jeugdgroep veroorzaakt overlast in Zoetermeer

Een verdachte is aangehouden na de schietpartij in Zoetermeer. (Foto: Regio15)

ZOETERMEER - Een nieuwe jeugdgroep veroorzaakt sinds de zomer overlast in Zoetermeer. Dat schrijft burgemeester Aptroot in een brief aan de gemeenteraad. 'Wat hierbij opvalt is dat deze groep niet aan één specifiek gebied gebonden is, maar dat de leden uit deze groep in verschillende wijken wonen, verblijven en overlast en criminaliteit veroorzaken.'

In Zoetermeer zijn nu vier overlastgevende jeugdgroepen actief. Jeugdgroep Buytenwegh, jeugdgroep Palenstein, jeugdgroep Seghwaert en daar komt nu dus een vierde groep bij die zich niet beperkt tot een wijk. Het Openbaar Ministerie (OM), de politie en de gemeente werken samen om de overlastgevende jongeren aan te pakken.

In de brief aan de gemeenteraad haalt de burgemeester recente incidenten aan waarbij jeugdgroepen betrokken waren. 'In Palenstein is een raadslid lastig gevallen, er was een schietincident op de openbare weg, momenteel zijn er Zoetermeerse jongeren in hechtenis voor gebeurtenissen in Delft en er zijn signalen over onrustige ontwikkelingen in de stad.'



Honderd jongeren

Volgens burgemeester Aptroot gaat het in totaal om zo'n honderd jongeren. 'Het aantal waarop momenteel wordt ingezet bedraagt circa 45 jongeren. Daarnaast worden er circa 50 personen aangepakt en gemonitord die niet direct te linken zijn aan één van de jeugdgroepen maar wel in verband worden gebracht met overlast of criminaliteit binnen Zoetermeer.'

Aptroot laat weten dat er onderzocht wordt of er extra inzet nodig is of een aanpassing van de aanpak van overlastgevende jeugd: 'Daarbij moeten wij ermee rekening houden dat het een nieuwe ontwikkeling is dat de nieuwe groep zich niet beperkt tot één locatie of wijk.'