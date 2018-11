Deel dit artikel:













Gewapende overval op avondwinkel Foto: Regio15

DELFT - Een avondwinkel aan de Oostsingel in Delft is woensdagmiddag overvallen. Dat meldt de politie op Twitter. Het ging om een gewapende overval op avondwinkel Oostpoort, gepleegd door een man. Wat voor wapen hij gebruikte is niet bekend.

De verdachte is een man van 1 meter 85 lang. Volgens de politie gaat het om een 'Oostbloktype'. De man droeg een masker, een zwarte capuchon, een donker grijs jack met een witte bies en een zwarte trainingsbroek. De man droeg een Albert Heijn tas bij zich, zo valt te lezen op Twitter. Een woordvoerder van de politie kon verder nog niks zeggen over de overval. Of de verdachte iets heeft buitgemaakt is dus ook nog onduidelijk. Voor zover bekend is er bij de overval op de avondwinkel in Delft niemand gewondgeraakt.