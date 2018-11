Khalid Choukoud voor zesde keer naar marathon van Rotterdam

DEN HAAG - Khalid Choukoud staat volgend jaar voor de zesde keer aan de start van de marathon van Rotterdam. De 32-jarige Hagenaar wil op 7 april een nieuwe aanval gaan doen op zijn persoonlijk record.

Hij liep in 2014 bij zijn debuut 2.10.52. Zijn doel is om zo dicht mogelijk bij de 2.10 in de buurt te komen. 'Choukoud krijgt van de organisatie alle mogelijke ondersteuning om zichzelf te overtreffen. Zo wordt voor hem een sterke groep tempomakers geformeerd', meldt de organisatie in een persbericht.

De snelste Nederlander in Rotterdam is Marti ten Kate, die in 1989 2.10.05 liep. Dit jaar werd de marathon gewonnen door de Keniaan Kenneth Kipkemoi (2.05.44).

