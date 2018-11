Deel dit artikel:













Vrouw krijgt 1,5 jaar cel voor brandstichting in Haagse wijk Kortenbos Foto: Regio15

DEN HAAG - Een 41-jarige vrouw is door de Haagse rechtbank veroordeeld tot een celstraf van twee jaar, waarvan een half jaar voorwaardelijk, vanwege brandstichting in een huurwoning in de Haagse wijk Kortenbos begin dit jaar. Voordat ze naar haar werk ging, zou ze op twee plekken in het huis de boel aangestoken hebben.

De verdachte deelde de woning aan de Z.H.B-Hoven met een andere vrouw. Omstreeks 8.00 uur 's ochtends op maandag 22 januari ging het brandalarm af. Buren moesten hun huis uit, maar niemand raakte gewond. Na een half uur was het vuur geblust. Twee brandexperts zeggen dat het vuur moet zijn aangestoken. Omdat de 41-jarige vrouw als laatste de woning verliet op de bewuste ochtend, moet zij de brand hebben gesticht, meent de rechtbank.

'Ik heb niets met die brand te maken' De verdachte ontkende bij de rechtbank twee weken geleden de brandstichting. 'Ik weet niet wat er die ochtend in de woning is gebeurd', zei ze. 'Ik heb niets met die brand te maken.' Ze zou de deur al uit zijn geweest, toen de boel in de hens ging. Volgens de rechtbank was ze op dat moment echter nog thuis. 'Uw tijdslijn klopt niet', verklaarde de rechter woensdag tegen de verdachte. 'U hebt tegen ons gelogen.'

Gevaar gesticht voor goederen en personen Volgens de verdachte had de elektrische leiding in het huis had het begeven. Of een elektrische deken van de huisgenote was de oorzaak van de brand. De rechtbank vindt dat die alternatieve verklaringen voor de brand 'speculatief' zijn. De vrouw heeft naar het oordeel van de rechters met de brandstichting gevaar gesticht voor goederen en personen, zoals het formeel heet. De verdachte is niet alleen veroordeeld tot een celstraf, maar moet ook haar huisgenote een schadevergoeding betalen van 13.500 euro. De tweede bewoonster van het uitgebrande pand was haast alles kwijt. Haar vrienden hielden op Facebook een inzamelactie voor haar.