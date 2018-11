Het lijkt net echt: terroristen en rookmachines bij rampenoefening

LEIDEN - Rookmachines, knallen, pistolen, slachtoffers en terroristen. Alles wordt woensdagmiddag uit de kast gehaald bij een grote rampenoefening in en rond een van de gebouwen van het LUMC. De oefening is opgezet door de hulpdiensten.

Bijna alles ging goed

Hulpdiensten oefenen om voorbereid te zijn op eventuele rampen en crisissituaties. Ook de Leidse burgemeester Henri Lenferink was bij de rampenoefening aanwezig. Hij benadrukte dat het heel belangrijk is om zoiets te oefenen omdat als 'het een keer voorkomt je ongeveer moet weten wat je moet doen'. De burgemeester erkent wel dat je nooit een echte situatie kunt naspelen omdat 'dit nu eenmaal een oefening is en er dingen in scène zijn gezet'.

'Het ziet er echt uit hoor', zegt verslaggever Michiel Steenwinkel. Te midden van de schoten en het geschreeuw van slachtoffers, blijkt uit een ding dat het toch echt om een oefening gaat: onze verslaggever had bij een echte aanslag natuurlijk nooit zulke levensechte opnames kunnen maken tussen agenten en terroristen.