Haagse moties: D66 omarmt de slimme regenton en CU/SGP wil rem op criminele belwinkels

DEN HAAG - In de strijd tegen wateroverlast wil D66 in de Haagse gemeenteraad slimme regentonnen inzetten. De ton kan via de mobiele telefoon aan- of uitgezet worden. D66 dient donderdag tijdens de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad een motie hierover in. De ChristenUnie/SGP dringt tijdens dezelfde vergadering aan op een rem op criminele belwinkels door voor deze risicobranche een vergunningplicht in te voeren.

Donderdag wacht de Haagse gemeenteraad een marathonvergadering. Er wordt gedebatteerd over de eerste begroting van het nieuwe college van Hart voor Den Haag/Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks. Tijdens deze vergadering dienen alle partijen daarnaast veel eigen plannen in.

Zo zet D66 zich bijvoorbeeld in voor de slimme regenton. Deze ton kan via de mobiele telefoon, op afstand bediend worden. Bovendien zijn de tonnen gekoppeld aan lokale weersverwachtingen. Als er een hevige regenbui op komst is, loopt de ton leeg waardoor er nieuwe ruimte ontstaat om regenwater op te vangen. Dit gaat het overstromen van straten en tuinen tegen.



Wateroverlast

D66-raadslid Dennis Groenewold is enthousiast. 'In Den Haag hebben we in sommige wijken wateroverlast', zegt hij. 'Regentonnen kunnen helpen om overtollig water op te vangen. Als iedereen in Den Haag een regenton zou hebben, dan ontstaat er ongeveer twintig Olympische zwembaden aan extra waterberging. En het leuke aan de slimme regentonnen is dat ze op afstand leeggemaakt kunnen worden, dus vlak voor een grote regenbui.'

D66 wil dat het college samen met het Hoogheemraadschap Delfland, een proef start met slimme regentonnen in Den Haag. Ook zou er een onderzoek moeten komen naar het effect van slimme watertonnen.



Belwinkels

De ChristenUnie/SGP maakt zich zorgen over de vele belwinkels en kappers in sommige straten. 'Ik wil niet zeggen dat deze winkeliers allemaal malafide zijn', zegt fractievoorzitter Pieter Grinwis van de ChristenUnie/SGP. 'Maar je gaat je wel afvragen hoe het kan dat er zoveel winkels in dezelfde branche in een straat zitten en vooral hoe de ondernemers hun geld verdienen.'

Volgens Grinwis kan achter de mooie etalages, criminele activiteiten schuil gaan. 'De winkels kunnen een dekmantel zijn voor bijvoorbeeld het witwassen van crimineel geld. Dan is er sprake van ondermijning. Dat is vandaag de dag geen ver-van-mijn-bed show maar realiteit. Criminelen dringen door in onze leefwereld, in onze wijken en onze straten.'



Vergunning

De ChristenUnie/SGP wil dat risicobranches zoals belwinkels, kapsalons, autoverhuurbedrijven of massagesalons een vergunning moeten aanvragen. 'Dan kan de gemeente toetsen of de onderneming en zijn handel bonafide zijn. De gemeente kan vervolgens een vergunning weigeren of een winkel sluiten. Zo kunnen we ervoor zorgen dat onze straten schoon blijven.'