Leerlingen maken bedrijfsfilmpje voor chocolaterie: 'We houden heel erg van chocola'

HILLEGOM - Bedrijfsfilmpje nodig? Leerlingen van het Fioretti College in Hillegom maken sinds kort vlogs voor ondernemers. Ze openden vorige week 'een winkel' waarvandaan ze één dag in de week werken. Dinsdag gingen Bram, Youri en Stijn langs bij Chocolaterie Pierre.

'We maken hier een zakelijke vlog', zegt Bram Houtzager. Hij zit in 3 vmbo en is samen met zijn klasgenoten Youri en Stijn op pad om een filmpje te maken van de chocolaterie in de Houttuin.

Terwijl eigenaar Gert van Soest chocoladeletters opspuit, kijkt Stijn van Egmond geconcentreerd naar het schermpje op zijn camera. De leerlingen hebben niet voor niets deze winkel uitgekozen om een filmpje van te maken. 'We houden alle drie heel erg van chocola en we vonden het leuk om te filmen hoe alles wordt gemaakt', verklaart Stijn.



Ondernemer

De leerlingen van het Fioretti College maken dit soort bedrijfsfilmpjes om te ervaren hoe het is om ondernemer te zijn. 'Ze leren om als ondernemer zichzelf neer te zetten. Ze leren om te gaan met andere ondernemers en ze leren wat er allemaal bij komt kijken om multimediaproducten te verkopen', zegt hun docent Leonoor Ruigrok.

Best een leuk vak, vinden de jongens. 'Je leert editen, je leert filmen en een beetje in contact komen met bedrijven. Dat is ook wel leuk', zegt Stijn.



Kans geven

Als het filmpje af is plaatst Chocolaterie Pierre het filmpje op de site. Ik vond het leuk om de jongens een kans te geven. Het is een leuk project waarin ze leren een stukje bedrijfsvoering te doen', zegt eigenaar Gert van Soest.

