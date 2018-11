Gloednieuwe brandweerwagen voor brandweer Laak: 'Een betrouwbaar werkpaard'

DEN HAAG - Een primeur voor de brandweer in de Haagse wijk Laakkwartier. Ze zijn de eerste kazerne met een gloednieuwe brandweerwagen in de garage. De wagen werd woensdagmiddag onthuld.

Het is de eerste van 25 nieuwe wagens voor de Veiligheidsregio Haaglanden. De onthulling zag er zo uit:



'Een betrouwbaar werkpaard', zo noemt Arwin van de Zande van brandweer Haaglanden de nieuwe wagen. 'De bepakking is anders, zo is er meer water mee in het voertuig en is de wagen zelf een stuk compacter. Het wordt steeds drukker in de stad en we moeten er wel snel doorheen zien te komen.'



Ouderwetse sirene

Ook de sirene is anders. 'We gaan terug naar de ouderwetse luchthoorn, daarmee zijn we beter hoorbaar.'



De nieuwe brandweerwagen kost 300.000 euro. 'Dit jaar krijgen we er nog elf bij en in totaal komen er 25 nieuwe wagens.'

