Zoetermeer krijgt 'bruisende stadswijk' met hoge woontorens

ZOETERMEER - Zoetermeer krijgt woontorens van mogelijk 120 meter hoog. Die kunnen langs de A12 komen bij station Driemanspolder. Wethouder Marc Rosier (VVD) van Stedelijke Ontwikkeling wil dat in een oud kantorenpark naast de A12 en de Afrikaweg in totaal 4500 woningen worden gebouwd.

'Het moet een bruisende stadswijk worden,' aldus de wethouder, 'met woningen in appartementengebouwen en onderin barretjes, een sportschool en een kinderdagverblijf.' De wethouder voorziet de hoogste gebouwen bij de snelweg. 'Als een nieuwe stadsentree.'

De Afrikaweg is de hoofdroute van de A12 naar het stadscentrum. Aan weerskanten staan kantoorgebouwen, waarvan een deel leeg staat. De kantoren en de bedrijven die er nog inzitten moeten wijken voor de nieuwbouw. 'De Afrikaweg wordt groener, met waarschijnlijk een lagere maximumsnelheid, en door de nieuwe wijk heen komen wegen naar de wijken ernaast. De bewoners daarvan gaan er ook op vooruit,' vertelt Rosier. De buurten ernaast zijn Meerzicht en Driemanspolder.



Veel meer huizen nodig

Zoetermeer heeft uiteindelijk 10.000, of misschien zelfs 16.000 nieuwe woningen nodig. 'Vroeger pakten we dan een weiland en dat bouwden we vol, maar dat kan niet meer', zo zegt de wethouder. En dus moeten nieuwe woningbouwlocaties gevonden worden in de bestaande stad, en zal daar hoogbouw moeten komen.

'Deze buurt wordt voor mensen die graag bij openbaar vervoer wonen en in een wijk waar van alles te doen is', voorspelt Rosier. Hij heeft goede hoop dat de bouw snel kan beginnen: 'Binnen vijf jaar wonen hier mensen en staan er ook nog hijskranen die meer bouwen.'

