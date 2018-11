Bultrug zwemt al dagen langs de kust: 'Onbeschrijfelijk bijzonder'

DEN HAAG - 'Een beest van ongeveer veertien meter lang. Dat maakt wel indruk.' Thea van Gogh is bij lange na niet de enige die woensdag naar het strand van Scheveningen is gekomen om een levende bultrug te spotten. Het zoogdier zwemt al zeker sinds zondag langs de kust.

Bijna wekelijks is Van Gogh wel in de Scheveningse haven te vinden. 'Meer voor de vogeltrek', vertelt de basisschoollerares, die sinds 2010 slechtvalken in Rijswijk volgt. 'Dan zie je wel bruinvissen en zeehonden, maar deze heb ik nog nooit gezien. Indrukwekkend, zo'n enorm zoogdier dat sprongen maakt en een fontein spuit.'

Ook professioneel natuurfotograaf Hans Overduin komt speciaal naar Scheveningen voor de bultrug. 'Het beest is zelfs heel even de haven in gezwommen', zegt hij. Overduin had al opgevangen dat de walvissoort zondag bij Ter Heijde was gespot, en vervolgens ook richting Wassenaar zwom en bij Meijendel opdook.

'Fotografisch stelt het niks voor'

Hij houdt, net als Thea van Gogh, normaal gesproken voornamelijk vogels in de gaten. 'Maar ik heb ook een zwak voor bultruggen. Ik heb ze al gezien in de Verenigde Staten, in Hawaii en Antarctica. Maar dit is voor mij ook de eerste keer dat ik er één in Nederland zie. Fotografisch stelt het niks voor, maar het is onbeschrijfelijk bijzonder om mee te maken.' Van Gogh: 'Er zwom ook een bruinvisje achter. Heel grappig om dat enorme verschil te zien.'

De populatie groeit en de watertemperatuur stijgt. Maar of dat ermee te maken heeft, weet ik niet Hans Overduin – Natuurfotograaf

'Het is wel aardig om te weten dat ze steeds vaker in de Noordzee te zien zijn', vervolgt Overduin. 'Vroeger was dat bijna altijd een teken dat er iets mis was of dat ze de weg kwijt waren. Dat zou nu ook kunnen. Maar het wordt steeds duidelijker dat walvissen en bultruggen vaker ten oosten van Engeland zwemmen. De populatie groeit en de watertemperatuur stijgt. Maar of dat ermee te maken heeft, weet ik niet.'

