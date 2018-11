A12 dicht richting Utrecht na ongeluk met drie auto's bij Zoetermeer

Een auto is op z'n kop beland | Foto: Twitter Weginspecteur Michael

ZOETERMEER - Een grote ravage op de A12 bij Zoetermeer woensdagavond: door een ongeluk met meerdere voertuigen was de snelweg richting Utrecht ruim anderhalf uur lang volledig afgesloten. Volgens de politie raakten twee mensen lichtgewond. Zij zijn ter controle naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens de ANWB was er 'een grote klapper gemaakt'. De politie laat weten dat er drie auto's betrokken zijn bij het ongeluk, een van de auto's belandde op de kop midden op de snelweg. Op het moment is Rijkswaterstaat nog druk bezig met opruimwerkzaamheden, maar de linkerbaan is inmiddels open.

De vertraging liep woensdag op naar anderhalf uur en al op de Utrechtsebaan in Den Haag stond het verkeer vast. Ook in Leidschenveen richting de A4 en op de Zoetermeerse Rijweg richting Zoetermeer stond het vast.

