Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Man (20) moet vijf jaar cel in voor steekpartij op vakantiepark Steekpartij op de Galgekade in Roelofarendsveen. (Foto: AS Media)

ROELOFARENDSVEEN - Een 20-jarige man uit Duivendrecht moet vijf jaar de cel in voor het neersteken van een man op vakantiepark De Braassem in Roelofarendsveen. Daarmee is de rechtbank in Den Haag woensdag meegegaan met wat het Openbaar Ministerie (OM) tegen de verdachte had geëist.

De man uit Duivendrecht werd aangeklaagd voor poging tot doodslag. Het OM acht bewezen dat hij het slachtoffer op woensdag 25 april in zijn nek heeft gestoken bij een ruzie over geld. De verdachte was vanuit Amsterdam naar het vakantiepark aan de Galgekade gereden om verhaal te halen bij een vriend, omdat die een 'fors geldbedrag' van hem zou hebben gestolen. Het gesprek tussen beide heren draaide uit op een fikse ruzie. Toen een derde man zich ermee bemoeide, werd die in zijn hals gestoken. De verdachte verklaarde dat hij alleen van plan was het gesprek aan te gaan, en nooit uit zijn auto was gestapt. De officier vindt zijn lezing ongeloofwaardig, aangezien het slachtoffer hem heeft herkend.