Mark Rutte praat met Schilderswijk-bewoners: 'Wijk is sterker geworden na rellen'

DEN HAAG - Premier Mark Rutte heeft woensdagavond gesproken met bewoners van de Schilderswijk in Den Haag. Dat ging onder meer over wat er zoal speelt in de wijk, waar hij zelf al jaren lesgeeft op het Johan de Witt College, en wat de kansen zijn voor jongeren. De bijeenkomst was door de Haagse organisatie ProDemos georganiseerd.

Lachend en zwaaiend. Het is een entree zoals we dat vaker zien van minister-president Mark Rutte. Ditmaal in de Bibliotheek van de Schilderswijk. Rutte komt woensdagavond langs om in gesprek te gaan met zo'n tweehonderd bewoners uit de wijk.

Rutte stelt zich open tijdens de gespreksavond. Hij neemt vaak uitgebreid de tijd om de meest uiteenlopende vragen van de bewoners te beantwoorden.



Waarom tijdens Divali?

Want waarom wordt deze avond georganiseerd tijdens het Hindoestaanse lichtfeest Divali, waardoor veel Hindoestanen zich buitengesloten zouden voelen? 'Dat is een nadeel van een wijk met veel culturen, daar is elke dag een feest', grapt Rutte. Die er daarna snel aan toevoegt dat hij binnenkort graag in gesprek gaat met Hindoestanen in de wijk.

Het gaat ook over zaken die persoonlijker zijn. 'Waarom krijgt mijn zoon van achttien geen woning hier in de buurt?', vraagt een vrouw. Een andere buurtbewoner is boos omdat haar zoon moet lenen voor zijn studie. Rutte beantwoordt het gros van de vragen in alle rust.



Keerpunt in positieve zin

Maar de avond gaat ook over de stand van zaken in de Schilderswijk. Hoe staat de wijk ervoor? 'In ieder geval al veel beter dan tien, vijftien jaar geleden', meent de premier. Bovendien zijn de rellen in 2015 volgens hem een keerpunt geweest in positieve zin.

LEES OOK: Minister-president legt laatste hand aan 'grootste stoommachine ter wereld'