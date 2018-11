'Bouw grote hotels Noordwijk en Noordwijkerhout moet makkelijker'

NOORDWIJK - Als Noordwijk en Noordwijkerhout de vruchten willen plukken van de groeiende vraag van het verblijfstoerisme, moet de bouw van grotere hotels makkelijker worden gemaakt. Dat is een van de aanbevelingen van ZKA Leisure, op basis van marktonderzoek in de Bollenstreekgemeenten.

Het onderzoeksbureau deed onderzoek onder 63 van de 67 spelers die in de verblijfsrecreatiesector actief zijn. Uit dit onderzoek blijkt dat deze sector in Noordwijk beperkt is. Bij campings en driesterrenhotels is de omvang vaak te klein en de uitbreidingsruimte beperkt. Ze zijn bovendien te klein om personeel aan te kunnen nemen en door hun beperkte omvang is het ook moeilijk om bedrijfsopvolging te vinden. Daardoor verdwijnen de hotels die zo'n dertig kamers hebben. Vaak worden ze omgetoverd tot appartementen of woningen voor arbeidsmigranten. Ook de campings staan volgens de onderzoekers onder druk.

Voor de hotelsector wordt daarom aangeraden om 'ruimte te geven aan de realisatie van grotere hotels met minimaal zestig kamers'. Daarmee kan tegemoet gekomen worden aan de groeiende vraag en behoefte van ondernemers om hun bedrijf te ontwikkelen. Noordwijk heeft meerdere locaties die hiervoor geschikt zijn. Deze zijn in handen van de gemeente, voor een ander deel van particuliere vastgoedeigenaren.



Weinig perspectief

Een andere tactiek zou kunnen zijn om 'bij de hotelsector mee te werken aan de beweging waarbij hotels met circa dertig kamers verdwijnen'. Volgens de onderzoekers hebben de kleinere hotels weinig perspectief, dus wordt er gesproken van 'een onontkoombaar feit'.

De politiek moet snel beslissen welke kant het met Noordwijk en Noordwijkerhout op wil. De toeristische potentie van Noordwijk en Noordwijkerhout is groot, want de kwaliteit van de omgeving wordt 'zeer sterk' genoemd en de bedrijven functioneren 'bovengemiddeld'. Vreemd genoeg bevindt de toeristische sector zich in een 'neerwaartse spiraal', beweren de onderzoekers. Daarom is haast geboden.



Provincie Zuid-Holland

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout. De provincie bekijkt naar aanleiding van dit onderzoek hoe zij een grotere rol kan spelen bij het verbeteren van de verblijfsrecreatie in heel Zuid-Holland. Gedacht wordt aan het ondersteunen van ondernemers met kennis of ruimere subsidieregelingen voor het midden- en kleinbedrijf in deze sector.

