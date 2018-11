Gewonde bij steekpartij Den Haag, politie houdt verdachte aan

DEN HAAG - De politie heeft woensdagavond een verdachte aangehouden na een steekpartij aan de Sperwersingel in Den Haag. Een vrouw raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.

Het incident vond plaats in een portiek van een appartementencomplex. Volgens de politie vond de steekpartij plaats in de relationele sfeer. Wat de precieze relatie is tussen de verdachte en het slachtoffer is nog niet bekend.